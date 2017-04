Hemantkumar F. is dinsdag gearresteerd voor huiselijk geweld en poging tot brandstichting. De 42-jarige man heeft op maandag 10 april bij thuiskomst in beschonken toestand één van zijn minderjarige kinderen uitgescholden.Hij heeft vervolgens gedreigd de woning in brand te steken. De moeder van de kinderen was op dat moment niet thuis. De man heeft de woning en een microwave besprenkeld met diesel. Vervolgens heeft hij met een stuk papier de microwave in brand gestoken. Kordaat optreden van omstanders heeft erger voorkomen. De microwave heeft schroeischade opgelopen.De buren hebben daarop de politie ingeschakeld die de man naar het politiebureau te Livorno hebben gebracht. De vrouw van de man is door de buren op de hoogte gesteld van het gebeurde. De man zit voorlopig achter slot en grendel.