Enkelen mogen na twee of zes maanden het land met de benodigde documenten weer betreden. Bijna de helft van de uitgezette vreemdelingen is Braziliaan (51). Ongeveer een vierde van het totaal is Chinees (31). Verder zijn uitgezet twee Vietnamezen, drie Indonesiërs, drie Dominicanen, vier Nederlanders, zeventien Haïtianen, vijf Guyanezen, een Duitser en een Venezolaan.In december vorig jaar waren in totaal137 vreemdelingen het land uitgezet. Ook in deze groep was bijna de helft Braziliaan (54), gevolgd door 43 Chinezen.