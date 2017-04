Vertegenwoordigers van diverse groepen die bezig zijn met de acties op een persconferentie zaterdag. (Foto: René Gompers)





Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zei op een persconferentie vandaag, zaterdag, dat er geen sprake is van anarchie tijdens de actie. Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie, Wilgo Valies, leider van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname en Berenstein, benadrukten dat de verarming steeds groter wordt. De regering reageert niet op signalen vanuit de samenleving.Aangezien de regering niet luistert, is het nodig om door te gaan met de acties. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de Avond Vierdaagse die komende week wordt gehouden. Berenstein vindt dat de acties alle drie dagen succesvol zijn geweest. De samenleving is ontevreden en daar is uiting aan gegeven. Vanuit de regering is er totaal geen reactie gekomen tot nu toe. De verhoogde government take is niet teruggedraaid en de verarming wordt niet stopgezet.