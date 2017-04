Robby Berenstein, voorzitter van C-47.





In vergelijking met anderhalf jaar terug, is volgens Berenstein de beschikbaarheid van medicijnen en specialistische diensten sterk verminderd. Mensen moeten steeds betalen voor medicijnen. Op subtiele wijze wordt volgens de vakbondsleider de service geminimaliseerd.Berenstein antwoordde op een vraag dat opgekomen zal worden voor de belangen van de landsdienaren, want niet alle vakbonden in de ambtenarij zijn aangesloten bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Bovendien zijn ook de onderwijsgevenden aangesloten bij het SZF.De actievoerende organisaties zullen deze kwestie ook aan de kaak stellen, want de mensen die ziek worden, moeten diep in hun buidel tasten. De CLO doet niets voor de mensen, meent Berenstein. Rick Kromodihardjo, directeur van SZF, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de beweringen gedaan door Berenstein niet kloppen.