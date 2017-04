De renovatie van het Maracana Stadion heeft uiteindelijk een derde meer gekost dan begroot. (Foto's: AFP)





Ze beweren dat er sprake was van onregelmatigheden in het biedproces voor zes stadions inclusief het Maracana Stadion in Rio de Janeiro. In de nieuwste corruptie ontwikkelingen zijn blijkbaar bijna alle politieke partijen betrokken.In het geval van het Maracana Stadion zouden de kosten aanvankelijk US$ 225 miljoen zijn geweest, maar werd het totaal kostenplaatje uiteindelijk meer dan US$ 318 miljoen. Minstens vijf van de 77 leidinggevenden hebben bewijzen geleverd dat betalingen zijn gedaan om wat ze beschreven als “een oneerlijk voordeel in verband met werkzaamheden aan het Maracana” veilig te stellen. De kosten voor het Corinthians stadion in Sao Paulo zouden ook veel lager zijn geweest, maar deze stegen vier maal het geplande budget toen was besloten om de openingswedstrijd daar te houden.In de getuigenissen zijn onregelmatigheden aangehaald bij de Corinthians Arena in Sao Paulo, het Nationaal Stadion in Brasilia, de Pernambuco Arena in Recife, de Castelao Arena in Fortaleza en de Amazonia Arena in Manaus, samen met het Maracana Stadion in Rio.De Odebrecht-leidinggevenden hebben hun getuigenis geven als onderdeel van een schikking met de Amerikaanse, Braziliaanse en Zwitserse autoriteiten in een enorm buitenlandse omkoopschandaal in Latijns-Amerika. Landen over de hele continent hebben onderzoeken ingesteld naar vermeende omkoping door Odebrecht om grote infrastructuurprojecten in de wacht te slepen.De methoden het bedrijf kwamen als eerst aan het licht tijdens een onderzoek in een gigantisch corruptieschandaal in Brazilië dat zich richt op de staatsoliemaatschappij, Petrobras. In juli 2015 werd Marcelo Odebrecht, wiens grootvader het bedrijf heeft opgericht, formeel beschuldigd van corruptie en het witwassen van geld. Hij werd ook aangeklaagd voor het betalen van miljoen dollars aan steekpenningen aan leidinggevenden bij Petrobras.Vorig jaar is het bedrijf overeengekomen om minstens US$ 3,5 miljard te betalen aan de autoriteiten in de Verenigde Staten, Brazilië en Zwitserland nadat het had toegegeven dat het ambtenaren had omgekocht om contracten veilig te stellen. Leidinggevenden van Odebrecht hebben overeenkomsten getekend waarin ze zich verplichten mee te werken met het onderzoek naar Petrobras, dat bekendstaat als Operatie Car Wash. Het noemen van betrokken politici is onderdeel van de deal.