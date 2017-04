Paus Francis leidt de Via Crucis (kruisweg) processie tijdens de dienst op Goede Vrijdag aan de voorkant van het Colosseum in Rome, Italië. (Foto's: Reuters)





De kerkelijke wereldleider heeft de traditionele Via Crucis (kruisweg) dienst in het Colosseum in Rome geleid. Zo’n 20.000 mensen hebben de dienst bijgewoond. Er was een zware beveiliging die volgt op de recente aanslagen in Europese steden.Paus Francis zat terwijl een brede houten kruis in processie werd gedragen. Er is veertien keer gestopt om de gebeurtenissen in de laatste uren van Jezus zijn leven, vanaf zijn doodstraf tot zijn begrafenis, te markeren. Soortgelijke diensten, bekend als de staties van de kruisweg, zijn in steden over de hele wereld gehouden waar christenen bijeen zijn gekomen om Jezus zijn dood door kruisiging te herdenken.Aan het einde van de twee uur durende dienst heeft de paus een gebed gelezen dat hij had geschreven rond het thema van schaamte en hoop. In wat leek op een verwijzing naar het seksueel misbruik schandaal van de Kerk, sprak hij over "schande voor alle keren dat wij bisschoppen, priesters, broeders en nonnen hun lichaam, de Kerk, hebben belasterd en verwond."De Katholieke Kerk worstelt al bijna twee decennia om het schandaal van seksueel misbruik van kinderen door geestelijken te boven te komen. Critici zeggen dat er meer moet worden gedaan om bisschoppen te straffen die het misbruik hebben verborgen of te nalatig zijn geweest om het te voorkomen.De paus heeft ook gesproken over de schaamte die zou moeten worden gevoeld over “het dagelijks vergieten van het bloed van onschuldige vrouwen, van kinderen, van immigranten” en voor het lot van degenen die worden vervolgd vanwege hun ras, sociale status of religieuze overtuiging.Aan het eind van deze maand reist paus Francis af naar Egypte, dat een golf van aanvallen door islamieten op de Koptische christelijke minderheid heeft gehad. Bij twee aanslagen vorige week zondag zijn tientallen doden gevallen. De kerkelijke leider sprak van "schande voor alle scènes van verwoesting, vernietiging en verdrinkingen die als normaal worden gezien in ons leven." Op Goede Vrijdag zelf, de dag waarop hij het gebed las, zijn meer dan 2.000 immigranten die Europa probeerden te bereiden via de Middellandse Zee in een reeks van dramatische reddingen, uit het water gehaald. Een persoon is dood aangetroffen. Eerder dit jaar zijn meer dan 650 migranten overleden of vermist bij hun pogingen om de zee over te steken in rubberen bootjes.De paus heeft de hoop uitgesproken dat “het goede zal zegevieren ondanks zijn schijnbare nederlaag." De beveiliging in het gebied rond het Colosseum was opgevoerd door de recente aanslagen met trucks op voetgangers in Londen en Stockholm. Zo’n 3.000 politieagenten waren ingezet voor de bewaking van het gebied. Ze controleerden mensen die zich aandienden. De metrohalte van het Colosseum was gesloten.Vandaag zal paus Francis een Paaswake dienst in het St. Peter's Basilica houden. Op Paaszondag, de belangrijkste dag op de christelijke liturgische kalender, zal hij zijn tweejaarlijkse "Urbi et Orbi" ( "Voor de stad en de wereld ") boodschap geven op het Sint Peter's plein.