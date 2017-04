Het is nog onduidelijk wie de bestuurder van het voertuig was. De andere twee inzittenden hebben bij navraag geen rijbewijs kunnen aantonen. Een van hen vertelde dat zij van een dancing kwamen en alcohol hadden genuttigd. De politie vermoedt dat de bestuurder met hoge snelheid heeft gereden en op gegeven moment de controle over het stuur is kwijtgeraakt waardoor de auto van de weg is geraakt, over een sloot is gevlogen en ten slotte tegen een schutting tot stilstand is gekomen.Mahabier was ter plekke overleden. Zijn lijk is in beslag genomen voor obductie. Onderzoek moet nog uitwijzen wie achter het stuur van de auto zat. De twee anderen zijn naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd voor medische behandeling.