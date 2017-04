De identiteit van de twee verkeersslachtoffers is vrijgegeven door de politie Public Relations vrijgegeven. De 17-jarige bromfietser Gabriel Wolf liet op donderdag het leven in een ziekeninrichting, na te zijn aangereden door een auto op de hoek van de Picasso- en de Rubenstraat.Het slachtoffer is op dinsdag 4 april aangereden en is per ambulance vervoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academische Ziekenhuis Paramaribo waar hij was opgenomen.De 35-jarige autobestuurder Anup Dhoen botste tegen een boom op. Het slachtoffer is door een ingeschakeld brandweerteam uit het voertuig bevrijd en per ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academische Ziekenhuis Paramaribo. Hij kwam donderdag te overlijden. De verkeersbarometer is gestegen naar 15.