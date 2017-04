Een deel van de processieloop.





Voorafgaand aan deze dienst, is er een processieloop gehouden. De gemeenschap werd middels dans en zang opgeroepen om Jezus Christus openlijk te aanbidden en alleen de Levende God te dienen. Een deel van het publiek droeg truitjes met het opschrift ‘Nickerie Arise for Jesus’. De dienst had ten doel om aan de Levende God vergeving te vragen voor al het kwaad dat voorgaande generaties en de huidige hebben gedaan.Na het zingen van christelijke liederen door een zanggroep, zijn verschillende geestelijke leiders voorgegaan in het gebed voor de vergeving van zonden, van de verschillende etnische groepen in Nickerie. Dit gedeelte van de dienst, gaat over het zich verootmoedigen voor God met als doel het ontvangen van herstel en verzoening voor een natie. Het publiek heeft steeds instemmend gereageerd op de vurige gebeden.Een toppunt van de avond was het proclameren van de zegen van God over het district Nickerie, onder leiding van pastor Testing. Testing zegt met betrekking tot het opdragen, het volgende: “Wij geloven middels dit openlijke aanbidden van God en de belijdenis van zonden door de gemeenschap van Nickerie, dat er ingrijpende verandering op komst is.”Na het officiële gedeelte hebben verschillende gospelgroepen christelijke liederen ten gehore gebracht. Deze visie ontving apostel pastor Anton Douglas in 2011 in Seoul, Zuid-Korea. Het opdragen van districten aan God is in het district Commewijne gestart op 27 januari 2012. De visie is verder uitgevoerd in de districten Saramacca en Wanica in 2013, Para in 2014 en in Coronie op 2 mei 2015.