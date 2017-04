De verdachte ontkent dat hij enige handeling met het meisje heeft gepleegd. Advocaat Irene Lalji die de verdachte bijstaat, heeft beargumenteerd dat haar cliënt aldoor consistente verklaringen heeft afgelegd. De man is aangehouden nadat een vrouw iets opmerkte. Op 11 september van het vorig jaar kwam de verdachte omstreeks 10.15 uur aan het werk.Volgens de vrouw nam de verdachte de twee kinderen mee, voordat zij nog iets kon zeggen. De verdachte zegt echter dat de vrouw juist de kinderen met hem heeft meegestuurd. Lalji vindt dat er geen andere ondersteunende verklaringen zijn dan de verklaring van de vrouw over het wel of niet meesturen van de kinderen. Op 11 mei zal de gynaecoloog worden gehoord in deze zaak.Wanita Ramnath