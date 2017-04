Pasen is een belangrijk christelijk feest. Christenen gedenken op deze dag dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen is tevens het einde van een veertig dagen durende periode van vasten en berouw.Jezus is niet zomaar gestorven. Zijn kruisiging en zijn lijden hadden als doel de mensheid te verzoenen met God de Vader door de zonden der gelovigen weg te nemen. De opstanding van Jezus is een van de pijlers van het christelijke geloof. Pasen is het feest van de overwinning van het leven op de dood.In veel godsdiensten speelt het licht een belangrijke rol, want licht is van levensbelang. Met Pasen vieren we de overwinning van het licht op de duisternis. Hij laat zien dat het leven sterker is dan de dood. Licht geeft hoop!Suriname zit momenteel in een periode van duisternis. Een periode waarin veel gezinnen het heel moeilijk hebben om rond te komen. Een periode waarin mensen bang zijn voor de toenemende criminaliteit. Een periode waarin het lijkt alsof corruptie en onrecht het hebben gewonnen van eerlijkheid en rechtvaardigheid.Op Goede Vrijdag leek alles verloren. Het volk had ervoor gekozen om Jezus, de boodschapper van liefde, te kruisigen en de rover Barabbas in vrijheid te stellen. God laat zich de les niet lezen door verkeerde keuzes van de mensen en op paasmorgen toonde Hij Zijn macht door Jezus op te wekken uit de dood.Met Pasen mogen wij dus gedenken dat er hoop is op verbetering. Met Pasen moeten wij ook leren om geen foute keuzes te maken, maar ons voor het goede in te zetten. Laten wij beginnen om in onze eigen omgeving, in onze buurt, in onze familie, op ons werk, eerlijk en oprecht te zijn en anderen bij te staan. Dat geldt niet alleen voor de christenen, die Pasen vieren, maar voor ons allemaal.De VHP wenst u een hoopvol Pasen toe.