Simion D. was al vrijgelaten, omdat zijn betrokkenheid niet is bewezen. Voor het wegnemen van het tv-toestel en het visnet eiste officier van justitie, Reshmi Rathipal, tegen elk van de verdachten een celstraf van twaalf maanden, waarvan zeven voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een proeftijd van drie jaar. Simion D. mag volgens de aanklager integraal worden vrijgesproken door gebrek aan bewijs. Als de kantonrechter meegaat met de eis van de officier, zullen de verdachten op vrije voeten komen.De benadeelde verklaarde op de zitting dat hij de drie verdachten Marciano P., Romario N.en Jersie D. overdag had zien hangen in de buurt. Hij heeft daarop het kentekennummer van het voertuig genoteerd. Middernacht hoorde hij de honden blaffen. Toen hij opkeek, zag hij Romario N. weglopen met het visnet. Hij hoorde een voertuig met gierende banden wegrijden. Kort daarna merkte hij op dat de tv weg was. Hij heeft het voertuig niet gezien. Ook heeft hij niet gezien of de verdachte het tv-toestel meenam.Bij de politie hadden Marciano P. en Jersie D. bekend dat ze de spullen hadden weggenomen en hadden zij ook aanwijzingen gedaan. Romario N. bleef ontkennen. Op de zitting zijn ze allemaal terug gekomen op hun verklaringen. Ze beweerden dat ze vreselijk zijn mishandeld door de politie. De zaak staat voor 11 mei weer op de rol.Wanita Ramnath