Op 12 maart zou Paul J. opzettelijk 1.298 gram marihuana in het district Wanica hebben verkocht en afgeleverd. De ambtenaar is ook aangeklaagd voor het aannemen van geld tegen de regels in en voor illegaal vuurwapenbezit. Het scheikundig rapport moet nog binnenkomen. Deze zaak zal op 11 mei verder worden behandeld.Paul J. is op heterdaad betrapt door de commandant. Bij visitatie bleek dat hij onder andere 1.300 gram marihuana, drie mobiele telefoons, sigaretten en drank bij zich had, tijdens zijn dienst in Santo Boma op die bewuste zondag. De penitentiaire ambtenaar is toen aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij verdere controle is ook een hoeveelheid XTC-tabletten op hem gevonden. Ook deze spullen zijn in beslag genomen.Wanita Ramnath