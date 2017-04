Het aantal verkeersdoden is gestegen naar vijftien voor dit jaar. Starnieuws verneemt dat vannacht een man te Derde Rijweg tegen een schutting is aangereden.De man is ter plaatse overleden. De ingeschakelde arts stelde de dood vast.Donderdag is een man overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij was op 4 april betrokken bij een aanrijding aan de Rubenstraat in Paramaribo noord.