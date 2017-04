Volgens het bestuur is al geruime tijd een hetze tegen Inter, welke systematisch wordt gevoed door delen van de sportpers. Heel wat samenzweringen die zelfs tot bij de wedstrijdleiding wordt gevoed. Er wordt haast alles aan gedaan om het beoefenen van voetbalsport te bemoeilijken bij de club. Dit mediabericht is het zoveelste bewijs hiervan.Hoe dat komt weet het bestuur niet. Feit is dat in de afgelopen 10 jaren IMT toonaangevend is binnen het Surinaamse voetbal en dat er miljoenen Surinaamse dollar in de club is geïnvesteerd in de afgelopen decennia.Wat is aan de orde? Kort voor aanvang van de wedstrijd kreeg de club voor de voetbalkenners op een heel ongebruikelijke wijze een brief van het SVB-bestuur in de kleedkamer van de matchcommissionar bestemd voor het IMT-bestuur. Daarin heeft het SVB-bestuur, in deze voorzitter John Krishnadath, aan het bestuur van Inter het beroep gedaan dat de spelers Naldo Kwasie, Ronnie Brunswijk en Obrendo Huiswoud voor de wedstrijd tegen Transvaal niet worden opgesteld en derhalve ook niet op de bank mogen plaatsnemen.Er is nimmer gesproken over een stadionverbod zoals nu in de media wordt gesteld. Het woord stadionverbod is nimmer gevallen. De technische staf van Inter heeft dit direct gemeld aan enkele bestuursleden die ook in het André Kamperveen Stadion waren. Het bestuur dat nogal moeite had met de werkwijze van SVB, heeft ingestemd met het beroep en zijn de spelers buiten de selectie gelaten. Er is nimmer gesproken over een stadionverbod. Wat het inhoudelijke van de brief betreft, is het verbazingwekkend dat de matchcommissionar nog geen rapport heeft opgemaakt, terwijl de arbiters deze al hebben opgemaakt en ingediend. Normaliter wordt vereist dat de rapporten van de matchofficials en de commissaris de volgende dag af zijn.Voorts meent het bestuur dat er op allerlei mogelijke manieren een situatie van emotionele aard welke in de voetbalwereld voorkomt op een of andere manier op te blazen. Voetbal is ook een emotionele sport voor zij die het niet weten. Soms laat de leiding zich ook hier door leiden. Echter is het de kunst om boven alles je toch als een professional op te stellen.