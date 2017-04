De leerlingen van OS Flora II met hun begeleiders.





Op een interactieve, creatieve en begrijpelijke manier heeft het PTC de leerlingen laten zien hoe techniek in de landbouwsector gebruikt kan worden. Chavelli File en Gaythano Antomoi uit de vijfde klas, vonden de educatieve tocht leerrijk. “Het is zo leuk om te zien en ook zelf mee te doen. Ik vond die machine waar je kleine dingen kan zien echt leuk (microscoop),” zegt Chavelli enthousiast.Enkele activiteiten van de educatieve tocht waren het herkennen van zieke planten, het motiveren tot zelf planten, de leerlingen in contact brengen met een landbouw business game (farming), Mentos snoepjes in Cola doen en de resultaten daarvan zien, proefjes bekijken met de microscoop en wafels leren bakken. Hiervoor mochten ze ook zelf de voorbereiding (juiste samenstelling en balans van de ingrediënten) doen, meldt het PTC.Aan het einde van de educatieve tocht kregen de leerlingen een certificaat. “De kinderen hebben genoten en dat was te merken aan hun spontaniteit, de spelletjes die we met ze deden en vragen die ze aan ons stelden. We waren helemaal in hun wereld”, zegt Thijm.