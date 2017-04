De opening van de eigen unit van het Psychiatrisch Centrum Suriname in Nickerie.





Elias gaf aan dat hij altijd het PCS heeft ondersteund; als voorzitter van WINGroep heeft hij ook ruimtes ter beschikking gesteld van PCS. Met deze stap zal de psychiatrische zorg in het district vooruit gaan. Medisch directeur van het PCS, Rudy Dwarkasingh, zegt dat met een eigen onderkomen de hulpverlening kan worden uitgebreid.Onderzoeken uit het jaar 2015 hebben aangetoond dat 18% van de mensen in Nickerie te maken hebben met een depressie. Slechts een fractie van dit aantal kon tot nog toe geholpen worden. Vanuit dit centrum zal het geheel gecoördineerd worden. In 2002 is men begonnen met tweewekelijkse bezoeken van psychiaters aan het LMSZN. In een evaluatierapport van 2010 zijn al aanbevelingen gedaan over de uitbreiding van de dienstverlening.In dit gebouw zal niet alleen de administratie afgehandeld worden. Er zal ook poli gehouden worden en studenten kunnen er terecht voor vragen over het PCS. Het gebouw zal elke werkdag open zijn tijdens de gebruikelijke kantooruren.Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zegt dat met de bouw van deze kliniek een van de beleidsdoelen van het ministerie van Volksgezondheid is gehaald. Volgens hem zal de drempel voor het bezoeken van de kliniek lager zijn dan bij het LMSZN. Hij juicht deze investering in de eerste lijn zorg, om zo vroeg als mogelijk geestelijke gezondheidzorg te kunnen bieden aan de gemeenschap, toe.De diensten worden vanuit deze unit gecoördineerd bij de RGD poli in zowel de oostelijke en de westelijke polders. Tussen oktober en nu is het aantal mensen met hulpvragen verdriedubbeld, vergeleken met dezelfde periode binnen het LMSZN.