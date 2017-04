Minister van Justitie en Politie, Eugene van der San en de Franse ambassadeur, Michel Prom.





Met Baidjnath Panday heeft Van der San dinsdag gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de werkrelatie tussen het ministerie en het Openbaar Ministerie (OM). Op dezelfde dag heeft hij Daniels en Claver ontvangen.Tijdens een kennismakingsbezoek op woensdag, sprak Van der San met het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) over de sporttest, het bezitten van een rijbewijs en de vergoeding van overwerk. Nadat het bestuur de minister geïnformeerd had over deze vraagstukken, zijn er afspraken gemaakt over de verdere aanpak, zegt de voorlichting van JusPol.De Chinese ambassadeur Zhang Jinxiong maakte woensdag kennis met de JusPol-minister. De Franse ambassadeur, Michel Prom, had gisteren een ontmoeting met Van der San. Tijdens deze ontmoeting is gelet op de huidige ontwikkelingen in het buurland, gekeken naar mogelijke samenwerking tussen de Franse en de Surinaamse justitiële autoriteiten.