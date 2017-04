Qigong-expert Xiao Yuande leert senioren van Huize Ashiana enkele ademhalingstechnieken. (Foto’s: Ambassade van China)





De Chinese ambassade heeft de gezondheidsexpert Xiao Yuande naar Paramaribo gehaald ter introductie van Qigong. Deze bewegingsleer is voor iedereen, “een bewezen effectieve oefening voor mensen van alle leeftijden”. Xiao is voor enkele dagen in het land om workshops en lezingen te geven. Hij gebruikt zijn Qigong expertise als instrument bij holistische behandelingen van chronische ziekten, zoals diabetes, hoge bloeddruk en spijsverteringsproblemen.Bij huize Ashiana vertelde Xiao over de achtergrond van Qigong en deed hij enkele ademhalingsoefeningen met de senioren. Op een juiste manier ademhalen, bevordert de stroming van Qi (levensenergie) door het lichaam. Door de Qigong-technieken regelmatig te beoefenen kun je de balans tussen lichaam en geest onderhouden of herstellen. Een simpele ademhalingsoefening helpt al bij griepje of hoofdpijn verwerking, hield hij hen voor. Daar enkele senioren in hun rollator de sessie bijwoonden, werden de bewegingstechnieken achterwege gelaten.Jiang zegt dat de ambassadeur en het ambassadepersoneel vanaf maart al Qigong beoefenen. Zij zien de voordelen in en sommige hebben zelf al wat lichaamsgewicht verloren. Aanvankelijk zou Xiao ook Surinamers behandelen. Maar door de vertraging van de KLM-vlucht, is dit onderdeel van het programma geschrapt.De Qigong expert geeft vrijdagochtend bij zonsopkomst een openbare workshop in de Palmentuin. Daar zullen de Tai Chi, bewegingsoefeningen centraal staan. Zaterdagochtend praat hij over de geneeskundige zijde van Qigong met artsen, fysiotherapeuten en andere paramedici. In de middag verzorgt hij nog een workshop in de Witte Lotus voor het publiek.Xiao is directeur van het Qigong onderzoeksbureau, en hoofd van de afdeling Traditionele Chinese Medicijnen van het Medisch Qigong Hospitaal in de Chinese provincie Heibei. Hij leidt ook de Chinese Medische Qigong Sociëteit en werkt samen met de European Health Qigong Associations.