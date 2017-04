Van diverse zijden wordt toegegeven, dat de protest manifestaties geslaagd zijn, vooral op de eerste dag. Dit mede gelet op de grote opkomst van de burgerij, die de huidige en de onhoudbare situatie beu zijn.Op de tweede en de derde actiedag waren minder mensen op de been. De derde dag is echter niet feilloos verlopen, met name bij het Belastingkantoor en de afdeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de Heerenstraat. De president, alsook Ronnie Brunswijk geven toe, dat de straatacties op dag één vreedzaam en ordelijk zijn verlopen.President Bouterse heeft een goede set gegeven door de 'wakamans' uit te nodigen om hun misnoegen kenbaar te maken en tenslotte heeft hij een areaal, groot 50 ha grond ter beschikking gesteld ter uitoefening van de landbouw. Tevens is de beschikking van de verhoging voor de nieuwe brandstofprijs ingetrokken/aangehouden.Als men het hoofd niet meer boven water kan houden en de buikriem steeds strakker moet aantrekken, terwijl de regering doorgaat met verspilling van Staatsfinanciën, dan rest er geen andere weg meer dan op te komen voor eigen behoud en proberen te overleven. Dhr. Piqué, die de acties ondersteunt, lijkt inmiddels ingepalmd te zijn door zijn partijleider en hij was op de derde dag van de actie afwezig. Maisha Neus, één der ondersteuners leek op gegeven ogenblik ook op twee gedachten te hinken, maar was er toch weer bij.De onderwijsbonden hebben het kunnen bewerkstelligen, dat er een salarisverhoging/herwaardering is bereikt. Anderzijds is de CLO in gesprek met de regering, c.q. met de minister van Financiën inzake een eventuele salarisverhoging/compensatie, die de ambtenaren sedert 2012 moeten ontberen.De vraag is of de acties die thans worden gevoerd door de vakbeweging, ondersteund door het bedrijfsleven een vakbondsstrijd is of heeft men een andere agenda? De vakbeweging eist het terugdraaien van de verhoogde benzineprijzen. Het bedrijfsleven pleit voor bestrijding van de criminaliteit, verhoging van de koopkracht en beleidsombuiging.Terwijl de politieke organisaties het aftreden van de regering eist, c.q. het teruggeven van het mandaat en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Dit zien we nog lang niet gebeuren, aangezien de regering op een meerderheid kan rekenen en alle tools in handen heeft!Indien de regering inderdaad haar mandaat teruggeeft, hebben de politieke organisaties in dit geval dan een z.g. 'Plan B' klaarliggen om de Staatskas te versterken, de schulden af te lossen, de productie en export te verhogen en de verhoogde tarieven van de nutsvoorzieningen terug te draaien en/of te subsidiëren? En zijn zij in staat om de scheve situatie op korte termijn recht te trekken?Men zegt wel eens, dat een kat in het nauw gedreven, rare sprongen maakt. Gestel, dat de president 'de noodtoestand' afkondigt, dan rijst de vraag: hoe verder? De noodtoestand of de staat van beleg is een buitengewone rechtstoestand op grond van een politieke, rechterlijke bekendmaking van een overheid, dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing zijn!De Regering heeft tijdens deze periode veel meer macht en kan beslissingen nemen zonder het volk te raadplegen. Binnen de VN is afgesproken, dat de noodtoestand slechts 90 dagen mag duren. Er zijn landen, z.a. Oost-Kongo, waar elke dag een noodtoestand geldt. In Syrië is er al jaren een noodtoestand van kracht. Adolf Hitler maakte ook gebruik van de noodtoestand. Uitgaande van de Surinaamse situatie en als de situatie escaleert, dan is de President gerechtigd om de noodtoestand af te kondigen.Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan rijst de vraag of de oppositie een 'Plan C', of een gedegen plan heeft klaarliggen om alles in goede banen te leiden! Hoe gaat men nu verder, aangezien de nieuwe verhoogde benzineprijzen waartegen de acties werden gevoerd door de vakbeweging, is ingetrokken .Ten slotte zij gesteld, dat een goede leider/president een luisterend oor dient te hebben voor elke kritiek en/of voor goede voorstellen en aanbevelingen. Het zal trouwens van goed leiderschap getuigen als een leider zijn/haar maatschappelijke- en sociale plichten volbrengt!