Telesur drukt e-mail gebruikers op het hart e-mails afkomstig van http://sr.net, billing@sr.net en billing@telesur.sr NIET te openen, maar die terstond te verwijderen. Telesur benadrukt dat deze berichten niet vanuit de Telesur-server zijn verstuurd en is bezig zijn securitymaatregelen te verscherpen.Gebruikers wordt gevraagd hetzelfde te doen voor al hun devices.Op e-mail gebruikers wordt een dringend beroep gedaan om waakzaam te zijn en in voorkomende gevallen of bij twijfel persoonlijk contact te maken met Telesur en of zijn afdelingen via het hoofdnummer 474242 of via de Helpdesk 152. Bezoek voor tips over veilig internetten: https://www.telesur.sr/media/189242/wat_is_spam.pdf en https://www.telesur.sr/media/189248/tips_veilige_wachtwoorden_maken.pdf .