Twee criminelen hebben een beroving gepleegd bij een supermarkt op de hoek van de Martin Luther King- en de Adhinweg.Een leverancier van goederen is beroofd. Starnieuws verneemt dat de buit SRD 6500 is en twee mobiele telefoons.De criminelen waren gewapend met messen. Zij zaten in een grijze Toyota Opa. Het slachtoffer heeft geen letsels opgelopen.