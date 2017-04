Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen bij de presentatie van de onderzoeksresultaten van de studie van het UNDP. (Foto's: Min. NH)





Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen had de hulp van het UNDP ingeroepen in het conflict dat zich al jaren voordoet tussen Nieuw Koffiekamp en multinational Iamgold. Het dorp Nieuw Koffiekamp ligt in het concessiegebied van goudexploitant Iamgold en zijn er vaker botsingen geweest. Het UNDP heeft consultaties gepleegd met Iamgold, de lokale goudzoekers, Nieuw Koffiekamp en de overheid. Er is gekeken naar de wetgeving en is ook rekening gehouden met de grondenrechten van personen in het gebied.Het UNDP heeft voorgesteld in fasen te werken aan een oplossing, op korte, middellang en lang termijn. Op korte termijn zijn overlegmomenten prioriteit om te voorkomen dat de situatie verslechterd. Ook moeten partijen zich committeren om geen handelingen te plegen die de orde en rust in het proces zullen verstoren. Partijen moeten een onafhankelijke persoon voordragen die als proces facilitator tijdens het dialoog optreedt.Op middellang en lang termijn zal aandacht worden besteed aan het dieper liggend deel van het conflict en het vergroten van het onderlinge vertrouwen om ook in de toekomst geen problemen te hebben. Het UNDP heeft benadrukt dat alle actoren een eigen bijdrage moeten leveren om uit de impasse te geraken. De onderzoekresultaten van de studie van het UNDP zijn vorige week gepresenteerd.