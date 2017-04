De regering ziet in de berichtgeving die gestoeld is op het rapport van het Amerikaanse ‘Center for Secure Free Society (SFS) de zoveelste poging om te proberen Suriname te destabiliseren en het volk van Suriname internationaal te isoleren. In de berichten worden de regeringsleiders als criminelen bestempeld.In een verklaring weerspreekt de regering met klem die berichten. Zij zegt dat dit soort berichtgeving vaak onderdeel is van een groter scenario. In het artikel waar de regering zich aan stoort wordt naar Suriname verwezen als een ‘criminele Staat’ waar drugscriminaliteit en witwassen op grote schaal plaatsvinden. Ook zou de goudraffinaderij Kaloti Suriname Mint House als dekmantel fungeren voor grootschalige witwaspraktijken voor illegale geldstromen.