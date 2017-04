De landskampioen had vanaf de aanvang een goede balpositie. De wedstrijd werd op gegeven moment fysiek uitgevochten, met een aantal gele kaarten als gevolg. Inter verhoogde het tempo in de aanvalslinie, wat resulteerde in twee doelpunten binnen 5 minuten. Gregory Pokie scoorde met het hoofd vanuit links op aangeven van Anduello Amoeferie. Twee minuten later verruimde Inter de voorsprong te vergroten, maar Stefano Rijssel maakte dat verzuim op aangeven van Ives Vlijter goed met een kopbal, 2-0. Doelman Cherwin Doorson was verslagen.Halverwege de tweede helft was er een totaal ander spelbeeld. Donegy Fer, die het vorig seizoen nog voor Transvaal uitkwam en nu bij IMT zit, miste het net tot tweemaal toe; ook dankzij de inspanningen van doelman Doorson. Inter bleef het spel beheersen totdat Rijssel vanwege een overtreding het veld werd uitgestuurd. Transvaal maakte gretig gebruik van deze numerieke minderheid.Het spel werd nu op de helft van Inter uitgevochten. Vooral op links met de snelle Ivenzo Comvallus, kreeg het spel van Transi een opleving. Tot tweemaal toe kwam Transvaal gevaarlijk opzetten. In de 65e minuut was het raak. Op bijkans 40 meters van het doel trapte Comvallus de bal keihard uit een vrije trap in de touwen. Doelman Sergio Aalse had geen schijn van kans 2-1. Transvaal zette alles op alles, maar het tij niet keren.Ala-D Media