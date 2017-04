Ontevreden arbeidsinspecteurs werken vier uren per dag. (Foto's: Min. Arbeid)





De kwestie van de rechtspositie sleept zich sinds 2010 voort. Benoemingen en bevorderingen in het kader van Fiso zijn nog niet in orde gemaakt. Moestadja heeft aangekaart dat vanaf zijn aantreden in 2015 hij zich heeft beijverd voor een vlot verloop van deze kwestie. Zo zijn de stukken opgemaakt en verzonden naar de vicepresident en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Echter zijn door de ambtelijke molen de stukken nog niet terug ontvangen. De bewindsman heeft beloofd om een beroep te doen op de vicepresident om het proces te versnellen.Een andere kwestie die de actievoerders hoog zit is dat er al bijna een jaar wordt gewacht op de nutsvoorzieningen in het nieuw van Arbeidsinspectie. Moestadja heeft in augustus vorig jaar een pand gehuurd als huisvesting voor de dienst, maar de nutsvoorzieningen ontbreken. Hij zegt dat langdurige actie van de Arbeidsinspectie van invloed kan zijn op de bescherming van de werknemers, aangezien deze afdeling de enige wettelijke dienst is die moet toezien op de naleving van de arbeidswetgeving.