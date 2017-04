Een gewonde demonstrant in Caracas wordt weggedragen.(Foto: Reuters)





Een veertienjarige jongen en een andere demonstrant zijn dinsdagavond doodgeschoten in de westelijke stad Barquisimeto. De plaatselijke gouverneur heeft gewapende aanhangers van de regering beschuldigd. In het afgelopen weekend zijn twee studenten gedood.Het presidentschap van Nicolas Maduro is onder druk komen te staan door de toenemende verslechterende economie. Zijn tegenstanders beschuldigen hem van het creëren van een dictatuur. Eerder op dinsdag hebben boze demonstranten Maduro bekogeld met voorwerpen toen hij een militair evenement in de zuidoostelijke deelstaat Bolivar verliet.De meest recente demonstraties tegen de regering zijn ontstaan door het besluit van het Hooggerechtshof vrijdag dat oppositieleider Henrique Capriles vijftien jaar verbant uit een politiek ambt. Oppositie parlementariër Alonso Marquina heeft gezegd dat de gedode tiener, Brayan Principal, in de buik is geschoten. In een apart incident is ook een 36-jarige man in Barquisimeto doodgeschoten, heeft de afdeling staatsvervolging gezegd.Oppositieleiders eisen een datum voor de uitgestelde regionale verkiezingen. Maduro heeft zich steeds verzet tegen pogingen van de oppositie om een referendum te houden om hem uit het ambt te krijgen. Hij heeft gezworen om de “socialistische revolutie” die is geïnitieerd door zijn voorganger Hugo Chavez voort te zetten. Maduro blijft er bij dat de economische crisis en de inspanningen om hem weg te krijgen, een kapitalistische samenzwering is.