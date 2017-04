De man had in februari een lichte beroerte gekregen en kon van het een op het ander moment zijn rechter lichaamshelft niet meer bewegen. Na een uur waren zijn klachten voorbij. Na een bezoek bij de neuroloog was er een duidelijk geruis over de linker halsslagader. De man zelf was in een prima conditie.Een aantal onderzoeken verder en de uitslag was dat er sprake was van een vernauwing aan de binnenkant van de halsslagader. Deze vernauwing treedt op door plaatselijke aderverkalking en door de turbulente bloeddoorstroming nabij de afsplitsing.Bij de operatie worden de kalkbrokken verwijderd en moet daarvoor de halsslagader tijdelijk worden afgeklemd. Het kan voorkomen dat een deel van de hersenen hierdoor een acuut zuurstoftekort krijgt. Bij de 62-jarige man is het zonder probleem verlopen en heeft de afklemming geen nadelige gevolgen gehad op zijn hersenen. Er is een stukje ader uit het onderbeen van de man gehaald, om het defect in de halsslagader te sluiten.Na een operatie van bijna twee uren, twee dagen op de Intensive Care en een dag op de verpleegafdeling, is de man ontslagen uit het ziekenhuis. Met zijn rechter lichaamshelft is alles ook in orde.Patiënten die getroffen zijn door een beroerte, komen in aanmerking voor de halsslagader operatie. De oorzaak van een beroerte is niet altijd duidelijk, omdat de onderzoeken niet direct voor de hand liggen. Als in een vroeg stadium duidelijk is dat de halsslagader is vernauwd, kan een halsslagader operatie op korte termijn een nieuwe beroerte voorkomen. Suriname beschikt niet over dure stolseloplossende medicijnen en is het dus zaak dat deze groep patiënten de preventieve halsslagader operatie doen.