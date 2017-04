Revelino Eijk, SPB-woordvoerder





Revelino Eijk, SPB-woordvoerder en bestuurlid, geeft aan dat er over de rechtspositie van politieambtenaren is gesproken. De sporttest en het hebben van een rijbewijs als benoembaarheidsvereiste zijn aan de orde gekomen. “Wij wilden ook praten over de perikelen rond de inspecteurs opleiding. Ook over de achterstallige overuren betalingen en arbeidsomstandigheden,” zegt de SPB-woordvoerder. Hij geeft aan dat de bond zijn zienswijze over de sporttest en rijbewijs kenbaar heeft gemaakt aan de minister. ”We waren op één lijn wat dat betreft. De minister heeft duidelijk gesteld dat die sporttest en rijbewijs geen wettelijke grondslag heeft,” stelt Eijk.Volgens Eijk is de bewindsman bereid de sporttest en rijbewijs als benoembaarheidsvereiste te heroverwegen. Er lag reeds een ministeriële beschikking klaar van de vorige minister die niet was ondertekend. Die beschikking ging over legalisatie van de sporttest en rijbewijs als benoembaarheidsvereiste. “De bond heeft nooit gesteld tegen de sporttest te zijn. Echter moet die sporttest onderdeel zijn van een integraal beroepsvaardigheid. Sporten moet tijdens die reguliere dienst als programma worden verzorgd”.De bond gaf als voorbeeld een Wiskunde repetitie. “Je kan geen repetitie afnemen als je geen wiskunde hebt gegeven. Hetzelfde met die sporttest. Je kan geen sporttest afnemen als je geen sport hebt onderwezen aan die politieambtenaren. Als je geen programma hebt, kan je dat niet nemen en koppelen aan je bevordering. De bewindsman heeft dat helemaal begrepen en aan de bond gevraagd om alvast op papier te zetten een programma over hoe dat kan worden uitgevoerd," zegt Eijk.Raoul Lith