President Desi Bouterse heeft de wakamans, onder leiding van Siebrano Pique, in het weekend gezegd dat hij 50 hectare landbouwgrond voor hen ter beschikking heeft achter Pikin Poika. “Naast Pikin Poika is Santi Gron en achter Pikin Poika is de Saramaccarivier. Ik denk niet dat de president de rivier heeft weggegeven,” zegt een verbolgen kapitein Van der Bos aan Starnieuws. Ze stelt dat de gronden rondom het dorp behoren tot de economische zone van Pikin Poika. “Het valt binnen het grondgebied dat het dorp claimt.”De uitspraak van de president heeft kwaad bloed gezet bij de dorpelingen. “Als de president de wakamans zoet wil houden, is dat niet mijn zaak. De wakamans zijn geen familie van mij. Ze zijn niks van mij. We gaan in geen geval toestaan dat de inheemsen verder worden beknot in hun grondenrechten.” Ze vertelt dat Suricom Park al een verkavelingsvergunning voor 508 hectare van het bos heeft pal naast Pikin Poika. “Eerst was het onder een andere naam uitgegeven voor landbouwdoeleinden, en nu worden onder de naam van Suricom Park verkavelingsactiviteiten uitgevoerd. We keuren het ten stelligste af dat inheems gebied aan derden (niet inheemsen) wordt afgestaan.”Van der Bos merkt op dat de president misschien verkeerde informatie heeft gehad over het gebied. Ze wijst erop dat de inheemsen het al moeilijk genoeg hebben en met de weinige middelen uit de economische zone voorzien in hun levensonderhoud. De aankondiging van de president komt als donderslag bij heldere hemel. Vooral daar nog geen drie weken geleden met de inheemsen is gesproken over de uitvoering van een vonnis van de Organisatie van Amerikaanse Staten waarin de Staat is veroordeeld tot het respecteren van de grondenrechten van de inheemsen. “En terwijl we bezig zijn te praten hoe daar invulling aan te geven, worden we hiermee geconfronteerd.”Kapitein Van der Bos zegt dat er heel spoedig beraad komt van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) en de Organisatie van Surinaamse Inheemsen in Para (OSIP) over deze kwestie. Met de dorpelingen is ze aan het brainstormen hoe deze zaak aan te pakken. “We zullen strijden tot het bittere einde,” benadrukt ze.