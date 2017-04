De residentie waar granman Samuel Forster ligt opgebaard. (Foto's: Ramon Keijzer)





Het lijk van de granman ligt opgebaard op Langatabiki. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft het ritueel waarbij de kist voorgoed is gesloten, bijgewoond. Tijdens de ‘Beli a kisi’ zijn de laatste geschenken, pangi’s en lakens in de kist bijgezet. Dikan heeft ook de condoleances van de regering overgebracht aan de stam der Paramaccaners.Er is nog geen datum vastgesteld voor de begrafenis van het stamhoofd. In aanloop naar die plechtigheid, zijn de dorpelingen begonnen met een grote schoonmaak van de begraafplaats te Langatabiki. Districtscommissaris Margaretha Malontie van Sipaliwini moet de Paramaccaners bijstaan bij de begrafenis, het rouwproces en het proces van opvolging van de ingeslapen granman begeleiden.