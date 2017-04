Asha Mungra in de videoclip 'Mera Desh Bachale'.





USV-voorzitter Asha Mungra zegt dat zij met deze videoclip het volk wil aanmoedigen om de hoop niet te verliezen en vertrouwen te hebben in de Almachtige. Zij motiveert dat de macht van een politiek leider zeer betrekkelijk is ten opzichte van de macht van de Almachtige.“De Vader des Vaderlands die moet waken over zijn kinderen, heeft het volk slapeloze nachten toegewenst. Voor velen is de huidige situatie uitzichtloos,” stelt de unie. Zij wijst op de ernstige belemmeringen op het gebied van gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en arbeid. “Honderden ondernemers moeten hun bedrijven sluiten. Velen kunnen hun leningen niet meer betalen, gezinnen raken brodeloos en dakloos,” schetst de USV het beeld van de huidige sociaal economische situatie in het land.In ons land is er een kleine groep die welvarend is en maar niet genoeg kan krijgen van het vergaren van de rijkdommen die het land en het volk toebehoren. “ En dat terwijl de armoede als een maalstroom het gehele volk opslokt.” Het slecht financieel beleid heeft zijn weerslag op alle facetten van het leven. Kinderen en seniore burgers leven in armoede. Het volk leeft in grote angst. De psychosociale stress is zichtbaar en voelbaar. Vrouwen worden mishandeld en vermoord. Vrouwen en kinderen worden verkracht. Criminelen knevelen en mishandelen burgers. Het moreel verval en normvervaging heeft de bodem bereikt, concludeert de USV.