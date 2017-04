Rudy V. zou gedurende twee jaar een minderjarig meisje seksueel hebben misbruikt. De feiten zou hij in de periode van 01 januari 2015 tot en met 18 februari 2017 op verschillende tijdstippen middels geweld hebben gepleegd. Deze zaak waarin Rudy V. zich voor de rechter moet verantwoorden, is vandaag opgebracht en vervolgens uitgesteld voor behandeling op 18 april.De verdachte zou het meisje ook met de dood hebben bedreigd als zij het voorval aan iemand zou vertellen. Hij wordt er verder van beschuldigd dat hij het slachtoffer zoet probeerde te houden door haar cadeautjes te schenken of geld te beloven. Advocaat Oscar Koulen staat Rudy V. juridisch bij.Wanita Ramnath