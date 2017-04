PL-voorzitter Paul Somohardjo





De eenheidsmanifestatie begint in Nickerie, omdat dit district niet alleen als tweede grote stad van Suriname wordt beschouwd, maar ook omdat het rijst produceert. Hierdoor neemt Nickerie een bijzondere plaats in. “Rijst is ons hoofdvoedsel en als dat zou komen weg te vallen, zitten we dubbel in de problemen. Bauxiet, goud, olie, dat zijn allemaal zaken die aan het opraken zijn, maar Nickerie produceert nog steeds rijst. Daarom moeten wij Nickerie goed behouden, want anders zijn we nog verder van huis”, verklaart de PL-voorzitter in een persbericht.De politicus wijst erop dat de Nickeriaanse rijstboeren ook geconfronteerd worden met verhoogde productiekosten, onder meer door de gestegen brandstofprijzen. Hij stelt dat iedereen in het land is getroffen door de gestegen pompprijzen. Alle kosten die de boeren moeten maken om rijst te kunnen produceren, gaan met de duurdere brandstofprijzen ook omhoog. Rijst van 5 kilo die voorheen voor SRD 8,50 verkocht werd, kost nu SRD 25. “We moeten alles in het werk stellen om de rijstsector in Nickerie te behouden. Die is op dit moment de enige producent van ons hoofdvoedsel,” voert Somohardjo aan.Het vernoemen van twee rijstsoorten naar de president, namelijk DDB1 en DDB 2, maakt het er allemaal niet makkelijker op. Somohardjo verwacht dat de export van rijst moeilijker zal gaan, aangezien Suriname volgens hem gezien wordt als een drugsstaat. “Internationaal zou dat gezien kunnen worden als certificering van drugsexporten. En het exporteren van rijst zal sowieso moeilijker gaan als men denkt dat er drugs met de rijst mee wordt uitgevoerd”, meent Somohardjo.