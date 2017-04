Regillio H. (26) is vandaag door de afdeling Kapitale Delicten aangehouden.De verdachte heeft op 2 april samen met anderen een beroving gepleegd bij de Nieuwe Haven Bar. Daarbij zijn de rovers door de eigenaar beschoten en één van hen heeft ter plaatse het leven gelaten. De eigenaar is verwond met een kapmes.Door de aangetroffen sporen in de directe omgeving vermoedden de wetsdienaren dat er nog een gewonde verdachte moest zijn.Het blijkt te gaan om Regillio H. De verdachte die een schotverwonding heeft opgelopen, vluchtte het binnenland in op zoek naar genezing. Hij keerde zonder succes terug naar Paramaribo en werd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) gebracht waar er operatief is ingegrepen. Tegelijkertijd is de politie in kennis gesteld dat een slachtoffer is binnengebracht met een schotverwonding.Wetsdienaren van de verschillende gespecialiseerde eenheden hadden inmiddels de informatie dat Regillio H. één van de verdachten moest zijn die betrokken is geweest bij de roofoverval aan de Nieuwe Haven Bar.Aangezien de man niet aanspreekbaar was, vatte de politie post in de ziekeninrichting. Toen hij bij bewustzijn kwam, is hij ondervraagd. De verdachte verklaarde aan de wetsdienaren dat hij beroofd en beschoten is geworden te Benzdorp. Na flink aan de tand te zijn gevoeld, bekende hij zijn betrokkenheid bij de roofoverval aan de Nieuwe Haven Bar.De verdachte is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt de afdeling Public Relations van de politie.