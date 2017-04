Berenstein legt uit dat het de bedoeling was om op het terrein te gaan van het Belastingkantoor en de afdeling van Onderwijs aan de Heerenstraat. "Wij zouden op het erf onze boodschap geven en weer verder gaan," legt de vakbondsleider uit. Toen de poorten dichtgingen, kwam de massa in actie. Er ontstond een getrek over en weer, maar het kwam uiteindelijk goed. "Wij hebben ons zegje daar gedaan en de regering gevraagd om de belasting te halen bij de goudsector," memoreert Berenstein.De actie van de Heerenstraat was niet doorgegeven, omdat het om een verrassingseffect ging. "Door de regen zijn de mensen ook op het balkon gaan staan, maar niemand is in de gebouwen gegaan. Ook daar is de boodschap afgegeven," zegt Berenstein.De vakbondsleider vindt dat de regering en anderen, er meer van maken dan het is. In een bekendmaking wordt aangegeven dat er geen anarchie zal worden toegestaan. "Wij willen echt niet dat zaken uit de hand lopen of dat de veiligheid in gevaar wordt gebracht. Mensen die een doembeeld schetsen, laten zien wat hun gedachtegang is. In elk geval hebben wij een ordedienst en zullen voorkomen dat mensen van buiten rotzooi komen schoppen," benadrukt de voorzitter van C-47.