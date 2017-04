Terugval van de inkomsten van brandstof met 50%. (Bron: ministerie van Financiën)





Met de verkoop van ongeveer 28 miljoen liter per maand kwam SRD 50 tot SRD 63 miljoen in de staatskas. Op jaarbasis was dat SRD 557 miljoen. De pompprijs werd bij elke lading vastgesteld. Het afgelopen jaar deprecieerde de wisselkoers en klom de SRD CIF importprijs. Ook was de bedrijfsmarge verhoogd naar 12,5 $ct en 13$ct. De pompprijzen klommen, waardoor de overheid besloot om uit sociale overwegingen de pompprijzen te bevriezen, legt Hoefdraad uit.De vaste government take werd de facto losgelaten. De overheid kreeg elke maand minder binnen, tot zelfs negatief in bepaalde maanden. De pompprijsverhogingen in september en november hebben enigszins geholpen, waardoor vorig jaar ongeveer SRD 200 miljoen is opgehaald, deelt de minister mee.Vanaf april is wederom het model van 2015 van kracht, met een vaste government take per liter. "We verwachten dat SRD 31 mln per maand kan worden opgehaald. Dus circa 50 procent van het niveau van voorheen. De vaste government take per liter is lager dan in 2015. De government take is vastgesteld op SRD 1,30 voor ongelode benzine, SRD 1,40 op super unleaded en 70 cent op diesel. Hoewel de prijs bij elke lading wordt vastgesteld, heeft de regering besloten om voorlopig de SRD 5,98 per liter voor benzine bij de pomp te handhaven.