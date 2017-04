De wegen in Frans-Guyana zijn zwaar geblokkeerd. (Foto: AFP)





De consulaten zijn gesloten door de huidige sociale onrust in het oosterbuurland. Er kunnen dus ook geen toeristenkaarten en visa worden verkocht, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. Er is hierdoor een enorme derving van inkomsten. Om het personenverkeer tegemoet te komen, worden er vanaf gisteren -12 april- tot nader order toeristenkaarten en visa aangeboden op de Militaire Post te Albina.De stakers hebben Frans-Guyana bijna totaal tot stilstand gebracht met wegversperringen in het hele land. Ze klagen over de lage lonen, extreem hoge werkloosheid en de hoge kosten van levensonderhoud. In het Frans overzees gebied zijn de meeste levensmiddelen 12% duurder dan op het ‘vaste’ land in Frankrijk. De demonstranten wijzen ook op de enorme bedragen die stromen naar het ruimtevaartstation in Kourou, terwijl weinig sijpelt in de zakken van de lokale bevolking.De laatste suggestie is dat de Franse president François Hollande een 'gebaar' maakt en het gebied bezoekt. Een recente presidentiële 'missie' heeft Cayenne bezocht en heeft een aanbod van een noodhulp van € 1 miljard gedaan. De demonstranten hebben het aanbod van de hand gewezen en eisen € 2,5 miljard. President Hollande heeft gisteren opgeroepen om een einde te maken aan de staking en gesprekken te beginnen. Een groot deel van Frankrijk is sterk gefocust op de presidentsverkiezingen in het land die op 23 april beginnen.Volgens berichten zullen de blokkades alleen maar zwaarder worden, waarbij ook de importen vanuit de havens zullen worden lamgelegd. Het Space Center is volledig lamgelegd en zijn alle lanceringsactiviteiten opgeschort.