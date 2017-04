Instructeurs uit China met medewerkers van het Korps Politie Suriname die zijn getraind. Op de achtergrond de arrestantenwagens. (Foto: KPS)





Tien medewerkers van het Korps Politie Suriname (KPS) zijn getraind door vier instructeurs uit China, onder leiding van Zang Liz Hong. De vorige maand schonk de Volksrepubliek China twee arrestantenwagens aan de politie.De medewerkers van het korps zijn nu in staat om de voertuigen te onderhouden.Na afloop kregen de deelnemers een certificaat als blijk van deelname, deelt de afdeling Public Relations van KPS mee.De training is verzorgd op de Politie Academie en was erop toegespitst om de deelnemers technische kennis en vaardigheden bij te brengen voor het correct onderhouden van de arrestantenwagens.