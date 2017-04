Een woedende menigte heeft voorwerpen gegooid naar president Nicolas Maduro tijdens de protesten dinsdag.(Foto's: Reuters)





Staatstelevisie beelden toonden een menigte die het voertuig waarop Maduro stond toen hij een militaire evenement in San Felix, in de zuidoostelijke deelstaat Bolivar, uitzwaaide, aanvielen. Te midden van de commotie gooiden de mensen voorwerpen naar Maduro, die gekleed was in een traditioneel Venezolaans pak en een geel-blauw-rood presidentiële sjerp, terwijl zijn lijfwachten zich in allerlei bochten wrongen. De staatsomroep stopte vervolgens met de uitzending.In een aparte video die is gedeeld op social media, zijn stemmen te horen die “Verdomme!” schreeuwen, terwijl blijkbaar wordt geprobeerd het voertuig waarin Maduro zat weg te krijgen door de menigte. Vijf mannen van 15, 17, 18, 19 en 20 jaar, zijn aangehouden voor het gooien van “scherpe voorwerpen” naar Maduro’s auto, staat in een rapport van de afdeling Nationale Veiligheid van het land. Verdere details waren niet direct beschikbaar. Het ministerie van Informatie heeft niet gereageerd op een verzoek om inlichtingen van persbureau Reuters, hoewel ambtenaren van de Socialistische Partij hebben getweet dat Maduro door een juichende menigte in San Felix was ontvangen.De oppositie, die al twee weken protesteert en vervroegde verkiezingen eist, ziet het incident echter als bewijs dat Maduro diep wordt veracht te midden van voedseltekorten en een torenhoge inflatie. "De dictator hoeft alleen maar Miraflores (presidentieel paleis) te verlaten om te zien hoe de mensen hem verwerpen!", twittert oppositie parlementariër Francisco Sucre, uit de deelstaat Bolivar, te midden van een vloed van commentaar op social media. "Ze kunnen geen staande ovatie geven aan de man die verantwoordelijk is voor de ergste humanitaire crisis in onze geschiedenis!" voegt Sucre eraan toe.De protesten hebben afgelopen week al tot twee doden geleid. Het kantoor van de openbare aanklager heeft dinsdag in een verklaring gezegd dat een 20-jarige man maandagavond bij een protest in de stad Valencia in de nek was doodgeschoten. Wetgevers van de oppositie zeggen dat Daniel Queliz door veiligheidstroepen is doodgeschoten terwijl hij protesteerde.Zijn dood komt op de hielen van de moord op de 19-jarige Jairo Ortiz in de buitenwijken van Caracas op donderdag waar er een protest was van de oppositie. Een politieagent is gearresteerd.Oppositieleiders hebben voor morgen, donderdag, een nieuwe ronde van protesten in Venezuela ins meer dan 300 gemeenten aangekondigd. Ze zeggen dat verspreide demonstraties de veiligheidstroepen zullen uitdunnen. Maduro zegt dat onder het mom van het pacifisme, de oppositie juist bezig is gewelddadige protesten aan te moedigen in een poging zijn regering omver te werpen.Het merendeel van de demonstranten is rustig en zeggen dat straatacties hun enige optie is nadat de autoriteiten vorig jaar een referendum om Maduro af te zetten, hebben geblokkeerd. Vorig jaar moesten regionale verkiezingen worden gehouden, maar die zijn achterwege gebleven. Toch zijn veel Venezolanen pessimistisch dat de straatprotesten tot eventuele veranderingen zullen leiden, terwijl anderen zich onthouden uit angst voor geweld, of omdat ze het te druk hebben om voedsel te zoeken.