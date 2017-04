President Michel Temer (l) en zijn stafchef, Eliseu Padilha, die wordt onderzocht. (Foto: EPA)





Medewerkers van het bouwbedrijf Odebrecht hebben hun namen genoemd. Het bedrijf heeft toegegeven dat het US$ 1 miljard heeft betaald aan steekpenningen. De nieuwe namen maken deel uit van een driejarig corruptieonderzoek bij staatsoliemaatschappij Petrobras.Alle 108 mensen die zijn genoemd op de lijst die is vrijgegeven door rechter Fachin, worden verdacht van betrokkenheid bij een massale omkopings- en verduisteringsoperatie waarbij er gelden vanuit Petrobras zijn doorgesluisd naar de zakken van politici en naar prutfondsen van politieke partijen.Nadat de lijst openbaar was gemaakt, hebben bewoners in de stad Sao Paulo op potten en pannen geslagen in protest tegen politieke corruptie. Het onderzoek naar bijna een derde van het kabinet van Temer, vormt een bedreiging voor zijn inspanningen om bezuinigingshervormingen door te voeren. Volgens Temer zijn de maatregelen nodig om de economie uit de recessie te halen.Zijn stafchef, Eliseu Padilha, wordt gezien als essentieel voor onderhandelingen om belangrijke pensioenhervormingen er door heen te krijgen. Padilha heeft gezegd dat hij zal zich zal verdedigen in de rechtbank.De ministers van Buitenlandse Zaken, Aloysio Nunes en van Landbouw, Blairo Maggi, worden ook onderzocht evenals de voorzitters van beide kamers van het Braziliaans Congres. De namen van de voormalige presidenten Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inacio Lula da Silva, Dilma Rousseff en Fernando Collor de Mello prijken ook op de nieuwe lijst. Tussen de namen is ook een aantal potentiële presidentskandidaten voor de verkiezingen in 2018, onder wie Aecio Neves en voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Jose Serra.Het kantoor van president Temer heeft nog geen commentaar gegeven op de lijst van rechter Fachin. Maar Temer heeft gezworen om ministers die worden verdacht, te schorsen.Het Hooggerechtshof heeft de pleidooi-koopovereenkomsten met 77 leidinggevenden van Odebrecht geanalyseerd. Ook de voormalige CEO van Odebrecht, Marcelo Odebrecht, heeft een pleidooi-koopovereenkomst met de autoriteiten gesloten. Hij heeft toegegeven dat hij politici heeft omgekocht in ruil voor opgeblazen bouwopdrachten met Petrobras en gunstige juridische voorwaarden. De leidinggevenden zeggen dat ze zoveel steekpenningen hebben betaald dat ze een speciale afdeling hadden opgezet om het geld te beheren.