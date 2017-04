Drie criminelen hebben vanochtend een beroving gepleegd aan de Marowijnestraat.Ze gingen ervandoor met een Toyota Prado, een tas waarin SRD 4000 zat, een mobiele telefoon.De mannen zaten in een blauwe Toyota Spacio. Starnieuws verneemt dat een van de criminelen gewapend was met een vuistvuurwapen.Na de beroving reden ze met beide auto's weg via de Jagernath Lachmonstraat. De politie is nog bezig met het onderzoek.