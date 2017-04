De verdachte is met een ambulance onder politiebegeleiding vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.Na een melding deed de politie vannacht het Surpost-kantoor aan. Drie verdachten werden aangetroffen die een ladder tegen het gebouw hadden geplaatst. Ze waren bezig een raam te forceren.Bij het zien van de politie renden de mannen weg. Waarschuwingsschoten brachten de verdachten niet tot stoppen. De politie was genoodzaakt gericht te schieten. Het onderzoek is nog gaande.