Een oliepomp nabij Bakersfield in Californië. (Foto: Reuters)





Maar de Opec heeft ook voorspeld dat Amerikaanse schalie oliebedrijven, aangemoedigd door een herstel van de olieprijs, meer zullen pompen. Ook niet-lidlanden zullen naar verwachting hun productie verhogen. De organisatie wijst erop dat daardoor de vraag naar olie uit haar lidlanden dit jaar zal verminderen.De vrijgegeven cijfers tonen dat de elf leden van de Opec hun verminderingsdoelstelling hebben overschreden. Er is in totaal 104% van de overeengekomen hoeveelheid olie minder geproduceerd. Opec-leden en niet-Opec-leden zijn in november vorig jaar gezamenlijk overeengekomen om de productie in de eerste helft van 2017 met 1,8 miljoen vaten per dag te verminderen. Inmiddels is die hoeveelheid overschreden met 300 miljoen barrels.