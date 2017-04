Minister Ferdinand Welzijn





De prijs van ongelode benzine zou vandaag bij SOL van SRD 5,98 per liter stijgen naar SRD 6,07. Op de vraag waarom de verhoging niet meer doorgaat, zegt de minister dat "de wet en de maatschappelijke realiteit geven de overheid de mogelijkheid om afhankelijk van de omstandigheden tot enige flexibiliteit in de marges". Dit kan in overleg met de oliemaatschappijen worden bepaald.De flexibiliteit biedt de ruimte om binnen de marges de ene keer iets in te leveren en de andere keer het ingeleverde terug te nemen. Begin deze maand heeft de regering vastgesteld dat de government take op brandstof gestabiliseerd en permanent vastgesteld op SRD 1,30 voor unleaded, SRD 1,40 op super unleaded en 70 cent op diesel. Vanaf dat moment is de prijs in principe vrij. Binnen de marges van de overheid en oliemaatschappijen is er enige ruimte, waar nu gebruik van wordt gemaakt. De pompprijs voor benzine blijft dus SRD 5,98.