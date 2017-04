In de zaak waarbij de 21-jarige Britse vrouw Chanon T. is gearresteerd, zijn nog twee aanhoudingen verricht. De vrouw werd op de Johan Adolf Pengel luchthaven op 11 maart aangehouden door het Bestrijding Internationale Drug (BID) Team. In haar reiskoffer werd cocaïnepoeder met een gewicht van 10.080 gram aangetroffen.De afdeling Narcoticabrigade heeft de 36-jarige Guyanees Patrick M. op 31 maart in Paramaribo aangehouden. Hij is de vermoedelijke verstrekker van het verderfelijk spul geweest, meldt de afdeling Public Relations van de politie.De tweede verdachte, de Surinamer Amrish F. (26), is op 5 april in Nickerie aangehouden. Hij moet hand- en spandiensten hebben verleend aan Patrick M. om de drugs het land uit te kunnen voeren. Alle drie zitten achter slot en grendel.