Het Staatslogeergebouw van Nickerie is compleet gerenoveerd. Voor SRD 150 kan er worden overnacht, waarbij ontbijt inbegrepen is.





Door de architect van het departement in te zetten voor de werkzaamheden is SRD 90.000 bespaard. Het staatslogeergebouw heeft nu een capaciteit van 19 kamers waarbij alle voorzien zijn van airconditioning, Wifi en bad en toilet op de kamer. Voor de prijs van SRD 150 per overnachting hebben gasten ook recht op ontbijt. Dit is het vierde grote project dat uit het districtsfonds betaald is vanaf 2010. Eerder zijn het gebouw van CTD, aanleggen van kokers om Brassaplein, het Volksplein en de bestrating gerealiseerd.Minister Dikan is zeer tevreden met de aanpak van de zaken in Nickerie. Hij stond even stil bij het aanzicht van het gebouw. Enkele Nickeriaanse kunstenaars hebben de in het oog springende zaken die te vinden zijn in Nickerie op de voorgevel van het gebouw geschilderd. Dikan prees dit initiatief. Hij gaf aan dat Nickerie zeker goed gebruik maakt van de de decentralisatie gedachte van de overheid. Hij hoeft zich bijna geen zorgen te maken over Nickerie voor wat de decentralisatie betreft. Assembleelid Guillano Snip (NDP) merkte op dat vertrouwen en geduld heel belangrijk zijn. De ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar. Hij vroeg de gebruikers zuinig om te gaan met het Staatslogeergebouw zodat de middelen doelmatig gebruikt kunnen worden.