Voor de tweede keer is Clyde B. (49) opgesloten wegens mishandeling. De politie van Lelydorp werd door de RGD-poli ingeschakeld, nadat een 14-jarig slachtoffer werd binnengebracht.Volgens van de tiener is hij verwond door zijn stiefvader. Hij liep naar de keuken om eten op te scheppen. Clyde B. hield hem voor zijn handen eerst te gaan wassen. De jongen gaf aan dit reeds te hebben gedaan. De vader vond de toon van zijn antwoord ruw en liep naar hem toe.De man bracht de 14-jarige enkele kopstoten toe en pakte een scheerblad waarmee hij de jongen verwondde aan zijn arm. Op een bepaald moment rende het slachtoffer naar zijn oma voor hulp. Deze negeerde hem. Hij liep weg en kwam te vallen. Door de overige bewoners is hij gebracht naar de RGD-poli. Na medische behandeling is hij heengezonden.De stiefvader is opgespoord en aangehouden. Volgens verklaring van de overige buurtbewoners is Clyde B. een rebel en wordt de stiefzoon regelmatig door hem mishandeld. Niemand durft hem aan te spreken over zijn gedrag.De man is vier jaren geleden reeds ingesloten wegens mishandeling van een ander familielid. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de man in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.