Bij de protesten van maandag 10 april jl. konden wij zien wat een schaamteloze vertoning het was van hen die zich leiders noemen. Laat ons beginnen te stellen dat de mensen die de protesten leiden, en dan bedoel we zowel de vakbondsleiders als de politieke leiders, onder wie vooral huidige DNA-leden, een zekere verantwoordelijkheid dragen wanneer ze burgers oproepen om te protesteren. Op zich is protesteren en staken een grondwettelijk recht en daar mag niemand aan komen, maar ligt bij deze zogenaamde leiders niet de verantwoordelijkheid om zaken ordelijk te doen verlopen?Wanneer een ex-leerkracht, die kinderen heeft opgevoed en nu vakbondsleider is, oproept om een ministerie te bezetten, wanneer leiders naar de Belastingdienst togen om daar chaos te creëren, en daarmee de totale veiligheid van eenieder die protesteert in gevaar brengt, dan trekken wij de conclusie dat hij geen leider maar een MISLEIDER is. U leert het volk, dat ontevreden is chaos creëren, u leert mensen om hun veiligheid en die van anderen in gevaar te brengen.Mochten er zaken zijn misgelopen, dan zou u als eerst uzelf in veiligheid brengen, om daarna op de kapotte soundtruck te klimmen, en te schreeuwen dat er sprake is van een machtsstaat en geen rechtsstaat.Hoewel we eerder begrip konden tonen voor de acties, dringt het nu meer dan ooit tot ons door dat u, én de zogenaamde leiders, er alles aan willen doen om aan de macht te komen. U bent zelfs bereid de veiligheid van degenen die u ondersteunen en die van anderen die wel willen werken, maar die u nu doorhebben, in gevaar te brengen.Neeee, nu zijn wij er heilig van overtuigd dat we in een rechtsstaat leven en dat deze zogenaamde leiders misbruik maken van de in het staatsbestel bij wet toegestane middelen om hun doelen te bereiken en om later te schreeuwen dat er sprake is van een machtsstaat.Wij zijn er zeker van dat wanneer u beelden laat zien waarbij onze leider Bouterse voor een soortgelijke situatie kwam te staan, u nooit beelden zal kunnen tonen, waarbij hij opriep tot chaos en anarchie en daarmee de veiligheid van hen die protesteren, in gevaar bracht.Foei toch, schaamt u zich! U brengt datgene in het land, waarvan wij tot nu toe alleen gehoord en gezien hebben over andere landen. SHAME ON YOU! Vooral omdat u weet dat binnen het staatsbestel er andere manieren zijn om uw misnoegen te uiten. En toch gaat u voor bandeloosheid en anarchie.Wij willen daarom vooral aan degenen die meedoen aan de protesten vragen om niet in de 'hari' te gaan van deze zogenaamde leiders. Indien u gebruik maakt van uw democratisch recht om uw misnoegen te uiten, dan zal niemand u dat kwalijk nemen...maar weet wie te herkennen als leider en misleider!