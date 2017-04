De benzineprijs bij SOL gaat morgen naar SRD 6,07. De pompprijs was op 3 april gesteld op SRD 5,98. Toen steeg de prijs met 58 cent, nadat de regering de government take had verhoogd. Benzine met additieven gaat naar SRD 6,21/De prijs bij Gow2 is nog niet aangepast. Daar kost benzine nog SRD 5,98. De dieselprijs is SRD 5,01. Bij SOL kost een liter diesel SRD 5,13. De nieuwe benzineprijs bij SOL is vandaag bepaald door het ministerie van Handel en Industrie.De reden voor de stijging is de fluctuerende trend van de wereldmarktprijs voor brandstof, zegt het ministerie van Handel en Industrie. Delen van de vakbeweging hébben de regering gevraagd om de verhoogde brandstofprijs terug te draaien.